ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года в Украине погибли 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали, следует из обновленной статистики управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В числе погибших 4202 мужчины и 2506 женщин, 225 девочек и 281 мальчик, а также 29 детей и 1934 взрослых, чей пол пока неизвестен. Количество раненых среди мирного населения составило 15 993 человека, из них 1095 детей.

В ООН уточнили, что им известно как минимум о 6 погибших и 16 раненых в Крыму и Севастополе, а также о 58 погибших и 229 раненых в других приграничных российских регионах.

В Управлении верховного комиссара ООН отмечают, что реальное число жертв среди гражданского населения может быть выше, поскольку многие сообщения об отдельных жертвах все еще ожидают подтверждения.