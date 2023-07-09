Выборы президента в Узбекистане признаны состоявшимися. Явка на 11:00 превысила 33%

CentralAsia (UZ) - По данным ЦИК Узбекистана, на 11:00 по местному времени в голосовании на президентских выборах приняли участие более 33,54% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно избирательному законодательству, выборы президента страны признаются состоявшимися, сообщают местные СМИ.

«По поступившим данным на 11 часов местного времени проголосовали 6 млн 463 тысячи 874 избирателя, что составляет 33,54%», - сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Он напомнил, что согласно Избирательному кодексу, выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% избирателей, внесенных в список избирателей.

По уточненным данным ЦИК, в едином списке избирателей зарегистрированы около 19 414 914 избирателей.

Для проведения выборов было образовано 10 784 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков.

Досрочно в период с 28 июня по 5 июля проголосовали 815 313 избирателей, в том числе 180 729 граждан страны, находящихся за рубежом.

На выборах президента в 2021 году явка на 11:00 местного времени составляла 33,6% избирателей.

Старт избирательной кампании был дан 10 мая. Все пять действующих в стране партий выдвинули своих кандидатов. Либерально-демократическая партия Узбекистана и Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») выдвигают кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия предложила на этот пост своего лидера Улугбека Иноятова, Экологическая партия - председателя Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») - первого зампреда Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудову.