Три кандидата в президенты Узбекистана проголосовали на выборах. Фото

Робахон Махмудова

CentralAsia (UZ) - Три кандидата в президенты Узбекистана посетили избирательные участки и проголосовали на президентских выборах, сообщает Kun.uz.

Кандидат в президенты от социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудова вместе с семьей посетила 21-й избирательный участок и приняла участие в голосовании.

Робахон Махмудова

Робахон Махмудова с семьей

Общее количество зарегистрированных избирателей на данном избирательном участке, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, составляет 1 470 человек.

Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев проголосовал на 583-м избирательном участке в Янгихаётском районе Ташкента.

Абдушукур Хамзаев

Абдушукур Хамзаев посетил избирательный участок вместе с супругой.

Абдушукур Хамзаев с супругой

Кандидат в президенты от НДПУ вместе с супругой проголосовали на избирательном участке №427 в махалле «Янги Жарарик» Шайхантахурского района города Ташкента.

Улугбек Иноятов

Улугбек Иноятов с супругой

Голосование на президентских выборах продолжается на избирательных участках во всех регионах Узбекистана.