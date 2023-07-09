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Три кандидата в президенты Узбекистана проголосовали на выборах. Фото
Робахон Махмудова
Робахон Махмудова

CentralAsia (UZ) -  Три кандидата в президенты Узбекистана посетили избирательные участки и проголосовали на президентских выборах, сообщает Kun.uz.

Кандидат в президенты от социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудова вместе с семьей посетила 21-й избирательный участок и приняла участие в голосовании.

Робахон Махмудова
Робахон Махмудова
Робахон Махмудова с семьей
Робахон Махмудова с семьей

Общее количество зарегистрированных избирателей на данном избирательном участке, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, составляет 1 470 человек.

Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев проголосовал на 583-м избирательном участке в Янгихаётском районе Ташкента.

Абдушукур Хамзаев
Абдушукур Хамзаев

Абдушукур Хамзаев посетил избирательный участок вместе с супругой.

Абдушукур Хамзаев с супругой
Абдушукур Хамзаев с супругой

Кандидат в президенты от НДПУ вместе с супругой проголосовали на избирательном участке №427 в махалле «Янги Жарарик» Шайхантахурского района города Ташкента.

Улугбек Иноятов
Улугбек Иноятов
Улугбек Иноятов с супругой
Улугбек Иноятов с супругой

Голосование на президентских выборах продолжается на избирательных участках во всех регионах Узбекистана.

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