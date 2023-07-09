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Шавкат Мирзиеев с семьей проголосовал на выборах президента Узбекистана. Фото, видео
Шавкат Мирзиеев на президентских выборах Узбекистана 2023
Шавкат Мирзиеев на президентских выборах Узбекистана 2023

CentralAsia (UZ) -  Кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев около 10 часов местного времени проголосовал на 59-м избирательном участке в Ташкенте, сообщается на сайте президента президента РУз.

Мирзиеева сопровождали супруга, дети и внуки. После того как кандидат в президенты проголосовал, он поговорил с местными жителями, прибывшими на избирательный участок.

В воскресенье в Узбекистане проходят внеочередные президентские выборы. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего образовано около 10,8 тыс. участков, 56 из них — за пределами страны.

Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов 8 мая. Это первые выборы после внесения поправок к конституции, которые продляют срок полномочий президента с пяти до семи лет. Поправки также позволяют действующему главе государства Мирзиёеву баллотироваться на третий срок.

Кроме Мирзиеева в выборах участвуют еще три кандидата — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова.

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