43-градусная жара придет в Казахстан

CentralAsia (KZ) - 43-градусная жара и дожди ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
В пресс-службе МЧС сообщили, что органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых погодных условий.
«В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 8 июля на северо-востоке и востоке, 8-9 июля на юго-востоке республики,» - говорится в сообщении.
Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона.
«В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков. Весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43», - отметили в пресс-службе ведомства.