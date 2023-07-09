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Медали и талисман II Игр стран СНГ презентовали в Минске

CentralAsia (CA) -  В Минске презентовали медали и талисман II Игр стран СНГ. Символическую кнопку, которая запустила отсчет времени до начала соревнования, нажали именитые белорусские спортсмены.

ІІ Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси. В них примут участие более 4 тысяч спортсменов, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Слоган II Игр стран СНГ звучит: «Сильный характер — яркая игра!». Талисман Игр – самобытная белорусская рысь по имени Рыся.

В Минской ратуше представили и карту гостя II Игр стран СНГ. Ее обладатели получат доступ к лучшим музеям, гостиницам, магазинам и заведениям, где можно перекусить. Это пластиковая карта, обладатели которой получат скидку в пятистах различных заведениях.

На II Играх стран СНГ разыграют 1672 медали с фирменным логотипом. Обладатели медалей также получат в подарок плюшевого Рысика.

Победителей и призеров соревнований определят в 20 видах спорта: баскетбол 3х3, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, мини-футбол, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, самбо, современное пятиборье, спортивная борьба, стрельба из лука, стрельба пулевая, муай-тай, тяжелая атлетика, хоккей на траве и художественная гимнастика.

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