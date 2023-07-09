Президентские выборы в Узбекистане: Явка на 15:00 составила 60,74%

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - По данным на 15:00 (по местному времени) явка на досрочных выборах президента в Узбекистане составила 60,74%, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Из 19,27 млн зарегистрированных избирателей голоса отдали 11,705 млн, говорится в сообщении.

Самая высокая явка отмечена в Андижанской области — 67,36%, самая низкая — в Ташкенте — 50,15%.

В ходе досрочного голосования с 28 июня по 5 июля проголосовало 815,3 тысячи человек, в том числе 180,7 тысячи за рубежом и 634,5 тысячи внутри страны.

В воскресенье в Узбекистане проходят внеочередные президентские выборы. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего образовано около 10,8 тыс. участков, 56 из них — за пределами страны.

Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов 8 мая. Это первые выборы после внесения поправок к конституции, которые продляют срок полномочий президента с пяти до семи лет. Поправки также позволяют действующему главе государства Мирзиёеву баллотироваться на третий срок.

Кроме Мирзиеева в выборах участвуют еще три кандидата — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова.

Подробнее: centralasia.media/news:1951266?f=cp