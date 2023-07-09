экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в 20:00 по местному времени завершилось голосование на выборах президента - закрылись все избирательные участки, работавшие по всей стране с 8 часов утра, сообщили в пресс-центре ЦИК страны.

В ЦИК отметили, что пока еще работают некоторые из 39 участков, образованные за рубежом.

Благодаря высокой активности избирателей уже к 11:00 часов утра (по местному времени) выборы были признаны состоявшимися, а к обеду явка превысила 50%.

По данным ЦИК республики, за три часа до закрытия избирательных участков (17:00 местного времени) явка составила 69,85% или 13 459 677 избирателей из числа внесенных в списки для голосования.

На брифингах в течение дня глава Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев, представители Генпрокуратуры и МВД заявляли, что выборы в основном проходят без нарушений избирательного законодательства, при большой активности граждан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com