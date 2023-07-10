Лавров предупредил Турцию из-за «азовцев» и поставок оружия Киеву, - СМИ

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил телеканал TGRT Haber со ссылкой на турецкий МИД.

Среди тем разговора были ситуация на Украине и судьба зерновой сделки.

Также Лавров и Фидан обсуждали возвращение из Турции на Украину командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и продолжение поставок военной техники Киеву, заявили в российском МИДе по итогам разговора. В дипведомстве подчеркнули, что такие шаги могут привести «только к негативным последствиям».

«Министры подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении МИД России.

8 июля Зеленский сообщил о возвращении на Украину пяти командиров «Азова». Они оказались в Турции после обмена пленными с Россией в 2022 году и должны были находиться там до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента». Российская сторона этот шаг сочла нарушением договоренностей как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. Кроме того, Москву не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова», подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зерновая сделка также была одной из тем, затронутых на недавней встрече в Стамбуле президентов Турции и Украины Эрдогана и Владимира Зеленского. Этот же вопрос турецкий лидер будет обсуждать во время визита президента России Владимира Путина в августе.

Соглашение по зерновой сделке Россия и Украина заключили в июле 2022 года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт. Зерновую сделку неоднократно продлевали, очередной ее срок истечет 17 июля.

В начале июля российский МИД заявлял об отсутствии оснований для продления соглашения, так как часть сделки, касающаяся экспорта российских удобрений, по-прежнему не выполняется. В числе требований Москвы, например, есть переподключение Россельхозбанка (банк обслуживает сельскохозяйственный экспорт России, но находится под санкциями ЕС) к международной банковской системе SWIFT. По данным Financial Times, российская сторона предлагала создать «дочку» банка, которую могли бы подключить к системе SWIFT, и в Евросоюзе обсуждают такой вариант. В Киеве, комментируя эти сообщения, заявили, что не собираются идти на уступки Москве ради сохранения зернового коридора.