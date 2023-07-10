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Монголия приветствовала на центральной площади Улан-Батора президента Кыргызстана. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа приветствовал на центральной площади столицы страны президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Монголию с государственным визитом.

Отдав дань уважения памятнику Великого Чингис хаана, Президент Хурэлсух вместе с почетным гостем направился в зал государственных церемоний и почестей, где Садыр Жапаров оставил запись в Книге почетных гостей.

Затем Президенты двух стран удалились на переговоры в узком и расширенном форматах.

источник: Офис Президента Монголии

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