Президент Монголии Хурэлсух провел официальные переговоры с Президентом Кыргызской Республики

CentralAsia (MNG) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с государственным визитом в Монголии по приглашению Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа 9-11 июля.

Главы государств двух стран провели официальные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по вопросам углубления отношений и сотрудничества, укрепления политического доверия и правовой базы отношений, активизации регионального и многостороннего сотрудничества.

На брифинге по итогам официальных переговоров для прессы Президент Хурэлсух Ухнаа отметил, что переговоры прошли в дружеской и деловой атмосфере. «Оценивая нынешнее состояние дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, мы обсудили и обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в широком спектре областей, таких как политика, торговля, экономика, транспортная логистика, сельское хозяйство, туризм, культура. Мы договорились взаимно поддерживать друг друга и углублять сотрудничество на уровне ООН, международном и региональном уровнях».

«В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и в рамках этого визита, я считаю, мы смогли оценить прошедшие 30 лет отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном, а также определить перспектива и дорожная карта будущего сотрудничества», - сказал Президент Хурэлсух.

Монголия открыла свое посольство в Бишкеке, Кыргызстан, в 2014 году, а Кыргызстан открывает свое посольство в Улан-Баторе, Монголия, в рамках государственного визита президента Садира Жапарова в Монголию. Это событие считается явным признаком активного развития и расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.

В рамках политики активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и диверсификации внешней торговли Монголии стороны договорились о поставках экспортных товаров и продуктов, таких как мясо, мясные изделия и кожа из Монголии в Кыргызстан и в другие страны в Центральноазиатского региона через Кыргызстан и импортировать фрукты и овощи из Кыргызстана, оказывать политическую поддержку во взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве, а также активизировать сотрудничество между ветеринарными и карантинными учреждениями.

Они также договорились всемерно поддерживать и активизировать Монголо-Кыргызскую межправительственную комиссию по торговле, экономике, науке, технологиям и культуре, которая является важнейшим механизмом развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, стороны договорились открыть для себя историко-культурное наследие Монголии, сохранившееся в Кыргызстане, расширить музейное сотрудничество, увеличить студенческий обмен, а также восстановить прямое авиасообщение между двумя странами в связи с объявлением Годов посещения Монголии в качестве продвижение туризма правительством Монголии и эффективно использовать соглашение о взаимных безвизовых поездках для развития туризма.

Президенты обсудили сотрудничество в области лесоводства, координацию инициативы «Миллиард деревьев» Монголии и инициативы «Зеленое наследие» Кыргызстана.

источник: Офис Президента Монголии

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