Монголия и Кыргызская Республика приняли совместную декларацию

CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 9-11 июля 2023 года находится с государственным визитом в Монголии.

Стороны приняли «Совместную декларацию Монголии и Кыргызской Республики об углублении отношений дружбы и сотрудничества».

Из Совместной декларации:

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению дружественного и взаимовыгодного сотрудничества и договорились о нижеследующем. Оно включает:

Стороны отметили, что удовлетворены отсутствием препятствий для расширения и укрепления политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сфер отношений.

Стороны подтвердили взаимную поддержку по вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимного доверия, уважения, равноправия, взаимной выгоды и всестороннего сотрудничества.

Стороны отметили наличие схожих позиций по международным и региональным вопросам, а также выразили постоянную взаимную поддержку инициатив в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, Всемирная торговая организация, ШОС, Совещание по сотрудничеству и укреплению доверия в Азия.

Стороны заявили, что будут углублять практическое сотрудничество в сфере сокращения бедности, обеспечения продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата и содействия зеленому развитию.

Стороны подтвердили готовность активно сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконным оборотом оружия, трансграничной преступностью и киберпреступностью, укреплять безопасность, мир и сотрудничество в Центральной Азии.

Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах инфраструктуры, автомобильного транспорта, энергетики, производства, производства, добычи полезных ископаемых, цифровизации и туризма.

Стороны будут обучать специалистов по животноводству, ветеринарии, гигиене растений и переработке сельхозпродукции, технике и сельскому хозяйству.

Стороны отметили наличие широких возможностей для поставок мяса, мясных продуктов, молочных продуктов, шерсти и кожи из Монголии в Кыргызстан, а также поставок сельхозпродукции из Кыргызстана в Монголию.

Стороны приветствовали установление прямых отношений между предприятиями двух стран в сфере текстиля и одежды, а монгольская сторона выразила готовность поставлять сырье для кыргызской швейной промышленности.

Стороны договорились принять необходимые меры для восстановления воздушного сообщения и развития транспортно-транзитных связей со странами, не имеющими выхода к морю.

Стороны подчеркнули важность налаживания побратимских отношений городов и расширения межнациональных отношений между двумя странами.

Стороны договорились поддерживать совместные научные и академические исследования и обмен опытом.

Стороны подтвердили заинтересованность в проведении совместных исследований истории, культуры, духовного и физического наследия монгольского и кыргызского народов.

Стороны договорились о взаимной реализации национальных проектов и программ, таких как «Миллиард деревьев» Монголии и «Зеленое наследие» Кыргызской Республики.

Стороны будут активно поддерживать культурно-гуманитарные обмены, расширять сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта и других областях.

Стороны договорились об обмене и обучении студентов монгольскому и кыргызскому языкам в вузах двух стран.

источник: Офис Президента Монголии

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