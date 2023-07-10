Монголия и Кыргызская Республика приняли совместную декларацию
CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 9-11 июля 2023 года находится с государственным визитом в Монголии.
Стороны приняли «Совместную декларацию Монголии и Кыргызской Республики об углублении отношений дружбы и сотрудничества».
Из Совместной декларации:
- Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению дружественного и взаимовыгодного сотрудничества и договорились о нижеследующем. Оно включает:
- Стороны отметили, что удовлетворены отсутствием препятствий для расширения и укрепления политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сфер отношений.
- Стороны подтвердили взаимную поддержку по вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимного доверия, уважения, равноправия, взаимной выгоды и всестороннего сотрудничества.
- Стороны отметили наличие схожих позиций по международным и региональным вопросам, а также выразили постоянную взаимную поддержку инициатив в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, Всемирная торговая организация, ШОС, Совещание по сотрудничеству и укреплению доверия в Азия.
- Стороны заявили, что будут углублять практическое сотрудничество в сфере сокращения бедности, обеспечения продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата и содействия зеленому развитию.
- Стороны подтвердили готовность активно сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконным оборотом оружия, трансграничной преступностью и киберпреступностью, укреплять безопасность, мир и сотрудничество в Центральной Азии.
- Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах инфраструктуры, автомобильного транспорта, энергетики, производства, производства, добычи полезных ископаемых, цифровизации и туризма.
- Стороны будут обучать специалистов по животноводству, ветеринарии, гигиене растений и переработке сельхозпродукции, технике и сельскому хозяйству.
- Стороны отметили наличие широких возможностей для поставок мяса, мясных продуктов, молочных продуктов, шерсти и кожи из Монголии в Кыргызстан, а также поставок сельхозпродукции из Кыргызстана в Монголию.
- Стороны приветствовали установление прямых отношений между предприятиями двух стран в сфере текстиля и одежды, а монгольская сторона выразила готовность поставлять сырье для кыргызской швейной промышленности.
- Стороны договорились принять необходимые меры для восстановления воздушного сообщения и развития транспортно-транзитных связей со странами, не имеющими выхода к морю.
- Стороны подчеркнули важность налаживания побратимских отношений городов и расширения межнациональных отношений между двумя странами.
- Стороны договорились поддерживать совместные научные и академические исследования и обмен опытом.
- Стороны подтвердили заинтересованность в проведении совместных исследований истории, культуры, духовного и физического наследия монгольского и кыргызского народов.
- Стороны договорились о взаимной реализации национальных проектов и программ, таких как «Миллиард деревьев» Монголии и «Зеленое наследие» Кыргызской Республики.
- Стороны будут активно поддерживать культурно-гуманитарные обмены, расширять сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта и других областях.
- Стороны договорились об обмене и обучении студентов монгольскому и кыргызскому языкам в вузах двух стран.
источник: Офис Президента Монголии
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