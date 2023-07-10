Спикер Лок Сабха посетил ООО «Монгольский НПЗ»

CentralAsia (MNG) - Спикер Лок Сабха, Нижней палаты парламента Индии Ом Бирла, находящийся с официальным визитом в Монголии, 7 июля посетил государственную компанию ООО «Монгольский НПЗ».

Исполнительный директор ООО «Монгольский нефтеперерабатывающий завод», инженер-консультант Монголии д-р Алтанцэцэг Дашдаваа выразила благодарность правительству и парламенту Индии за всемерную поддержку создания первого нефтеперерабатывающего завода, имеющего особое значение для экономики развитие и энергетическая независимость Монголии и проинформированы о ходе проекта.

Правительство Монголии реализует проект по созданию низового нефтеперерабатывающего завода на базе отечественной нефти в аймаке Дорноговь, расположенном в юго-восточной части страны, в рамках льготного кредита, предоставленного правительством Индии для обеспечения энергетической независимости и расширить диверсификацию отрасли.

После утверждения ТЭО и выбора «Engineers India Limited» в качестве консультанта по управлению проектом в 2019 году проектные и инженерные работы завершены, и с этого года на полную мощность начат механический монтаж основных технологических объектов.

Из четырех основных EPC-пакетов, запланированных для проекта, первый пакет, включающий нетехнологические объекты, такие как гражданские здания (офисно-учебный центр, медпункт, пожарная часть, склад, лаборатория, мастерская, столовая, 30 тыс. кубический метр резервуара для хранения подземных вод) находится на завершающей стадии, отметила исполнительный директор д-р Алтанцэцэг Дашдаваа.

Пакет EPC 02 состоит из установок первичной обработки, таких как установки атмосферной и вакуумной перегонки, установки насыщенного газа и инженерных сетей, включая резервуарные парки, средства диспетчеризации продукции, а также различные типы вспомогательных и поддерживающих установок, в то время как тепловая электростанция мощностью 35 МВт будет быть построен как часть пакета EPC 03. Работы на месте этих пакетов уже начались, сообщили исполнители проекта.

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