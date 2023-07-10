Начался Монгольский экономический форум-2023 в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - «Монгольский экономический форум-2023» стартовал вчера в Государственном дворце. В Форуме, который проходит под девизом «Добро пожаловать в Монголию», принимают участие около 1700 отечественных и зарубежных гостей.

С приветственным словом Форум открыл Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, а с программной речью выступил Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав. С основным докладом выступил вице-президент Азиатского банка развития Ашок Лаваса. Пленарное заседание Форума будет посвящено теме «Устойчивость политики развития Монголии».

Этот форум проводится в расчете на экономический рост Монголии. Особое внимание будет уделено быстрому экономическому росту Монголии после глобальной пандемии Covid-19.

В 2022 году экономика Монголии выросла более чем на 4 процента, и ожидается, что она будет расти в 2023 и 2024 годах.

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