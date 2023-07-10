Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ нанес визит вежливости президенту Кыргызстана

CentralAsia (MNG) - 9 июля Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, находящимся с государственным визитом в Монголии.

Состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отметил историческое значение визита Президента Жапарова в Монголию и состоявшихся продуктивных переговоров с Президентом Монголии.

Он также выразил удовлетворение открытием посольства Кыргызстана в Монголии.

Премьер-министр подчеркнул важность углубления традиционно дружественных отношений между Кыргызстаном и Монголией.

Премьер-министр Монголии предложил расширить торгово-экономическое сотрудничество, а также активизировать взаимодействие с кыргызскими коллегами по соответствующим направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечая, что Правительство Монголии работает над обновлением «Закона об инвестициях» с целью улучшения и стабилизации правовой среды для инвестиций и приведения ее в соответствие с международными стандартами, в будущем, используя ресурсы и преимущества обеих стран, взаимовыгодно и взаимодополняющее сотрудничество. Монгольская сторона отметила наличие широких возможностей для реализации совместных проектов и программ в сферах развития, сельского хозяйства, легкой промышленности, зеленого развития, возобновляемых источников энергии и добычи полезных ископаемых, а также для обмена взаимным опытом.

«Активизации сотрудничества между нашими странами будет способствовать официальное открытие посольства Кыргызстана в Монголии. Убежден, что наше посольство внесет достойный вклад в укрепление двусторонних отношений между двумя странами», - сказал Президент Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров предложил наращивать экономическое сотрудничество в горнодобывающей, текстильной и швейной промышленности, животноводстве, растениеводстве, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, переработке сельскохозяйственной продукции.

Президент Садыр Жапаров выразил готовность Кыргызстана к практическому сотрудничеству и реализации совместных проектов по перспективным направлениям.

источник: пресс-служба Правительства Монголии

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