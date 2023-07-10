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В Узбекистане сегодня будут известны предварительные итоги президентских выборов

CentralAsia (UZ) -  Предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане будет известно 10 июля, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Согласно законодательству о выборах, окончательные результаты должны быть опубликованы не позднее, чем через 10 дней после голосования (19 июля).

Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата:

  • от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
  • от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
  • от Социал-демократической партии (СДПУ) «Адолат» — Робахон Анваровна Махмудова;
  • от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.

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