В Узбекистане сегодня будут известны предварительные итоги президентских выборов

Узбекистан, политика

8:55, 10 июля 2023

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CentralAsia (UZ) - Предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане будет известно 10 июля, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Согласно законодательству о выборах, окончательные результаты должны быть опубликованы не позднее, чем через 10 дней после голосования (19 июля). Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;

от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;

от Социал-демократической партии (СДПУ) «Адолат» — Робахон Анваровна Махмудова;

от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia