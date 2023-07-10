В Узбекистане сегодня будут известны предварительные итоги президентских выборов
- Узбекистан, политика
- 8:55, 10 июля 2023
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CentralAsia (UZ) - Предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане будет известно 10 июля, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Согласно законодательству о выборах, окончательные результаты должны быть опубликованы не позднее, чем через 10 дней после голосования (19 июля).
Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
- от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
- от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
- от Социал-демократической партии (СДПУ) «Адолат» — Робахон Анваровна Махмудова;
- от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
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