Председатель ВГХ Занданшатар нанес визит вежливости президенту Кыргызстана

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ - парламент Монголии) Занданшатар Гомбожав 9 июля нанес визит вежливости президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, находящемуся с государственным визитом в Монголии.

Занданшатар Гомбожав отметил, что визит Садыра Жапарова в Монголию придаст новый мощный импульс развитию отношений между двумя народами.

Он пожелал продуктивного и успешного визита, добавив, что Монголия всегда рада гостям из Кыргызстана.

В ходе беседы председатель Великого Государственного Хурала отметил значительный потенциал для укрепления двустороннего сотрудничества, который необходимо развивать двум странам.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь отметил, что народы Кыргызстана и Монголии должны гордиться тем, что они являются потомками великой цивилизации кочевников, и поздравил Занданшатару Гомбожав и народ Монголии с национальным праздником Наадам.

«Мы близкие народы, объединенные богатым духовным наследием и традициями кочевой культуры», - сказал президент Жапаров.

Он подчеркнул, что основной целью его государственного визита в Монголию является укрепление связей между двумя близкими кочевым народами и дальнейшее развитие сотрудничества в духе многовековой дружбы.

Садыр Жапаров также отметил, что кыргызская сторона придает большое значение поддержанию межпарламентского диалога между двумя странами.

Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, в интересах двух стран.

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