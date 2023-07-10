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США объявили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Американские военные ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства» Усаму аль-Мухаджира на востоке Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

Операция была проведена 7 июля. Удар нанесли беспилотником MQ-9. По данным CENTCOM, в результате атаки нет погибших среди гражданского населения, военные изучают сообщения о раненых среди мирных жителей.

В апреле США сообщали о ликвидации одного из главарей ИГ Халеда Айяда Ахмада аль-Джабури. По данным американских военных, он отвечал за подготовку терактов в Европе, в том числе серии атак в Париже в 2015 году, в которых погибли 130 человек.

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