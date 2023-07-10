В Казахстане из-за надвигающейся жары органы гражданской защиты перевели в режим повышенной готовности

CentralAsia (KZ) - Из-за надвигающейся жары органы гражданской защиты Казахстана перевели в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, 43-градусная жара и дожди ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане.

«В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются на северо-востоке, востоке, юго-востоке республики», – говорится в сообщении.

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, погода здесь преимущественно без осадков. Весь период на западе, 9-10 июля – на северо-западе, 10 июля – в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43.

Премьер-министр Алихан Смаилов заслушал доклад министра по ЧС Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах на фоне повышения температуры, сообщает пресс-служба главы правительства.

Алихан Смаилов поручил МЧС совместно с акиматами областей мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде.

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