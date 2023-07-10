У Канарских островов пропали 300 мигрантов из Сенегала

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CentralAsia (CA) - Отправившиеся из Сенегала к испанским Канарским островам три судна с мигрантами пропали, сообщила Reuters гуманитарная организация Walking Borders. На одном из судов находилось около 65 человек, на другом — от 50 до 60, на третьем — примерно 200 человек.

Все три судна вышли из Кафунтина на юге Сенегала приблизительно две недели назад. Канарские острова у побережья Западной Африки стали основным пунктом назначения для мигрантов, пытающихся добраться до Испании. Кафунтин находится примерно в 1,7 тыс. км от Тенерифе, одного из Канарских островов.

«Семьи очень обеспокоены»,— сообщила агентству Reuters Хелена Малено из Walking Borders. Она рассказала, что люди покинули Сенегал из-за нестабильности в этой стране.

По данным МВД Испании, с января по май 2023 года на Канарские острова прибыли более 4,4 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель почти на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Международной организации по миграции ООН, по меньшей мере 559 человек, включая 22 ребенка, погибли в 2022 году при попытках добраться до Канарских островов.