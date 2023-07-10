Как Монголия встретила президента Кыргызстана. Видео

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 9 июля приветствовал на центральной площади Улан-Батора президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Монголию с государственным визитом.

Кортеж президента Садыра Жапарова прибыл к Государственному дворцу на главной площади Улан-Батора, где его встретили президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж.

На площади развевались государственные флаги Кыргызстана и Монголии, выстроился отряд всадников в парадной форме, стилизованный под личную гвардию первого Великого хана Монгольской империи.

Поприветствовав руководителей страны, дети в национальных костюмах приветствовали высоких гостей и преподнесли им цветы.

После этого главы государств сфотографировались вместе с супругами, после приветственного рапорта командира роты Почётного караула прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Монголии. Садыр Жапаров приветствовал монгольский флаг и почетный караул словами «Здравствуй, армия!».

Руководители страны представили членов официальных делегаций Кыргызстана и Монголии, а также поприветствовали дипломатический корпус, расположенный в Монголии.

После этого главы государств и их супруги отправились почтить статую Чингисхана.

После этого в Государственном дворце Садыр Жапаров оставил памятную запись в книге почетных гостей с наилучшими пожеланиями народу Монголии, а затем состоялась фотосессия глав государств с супругами.

После официальной церемонии встречи лидеры стран вместе с супругами отправились в зал двусторонних встреч.

Перед началом официальных мероприятий в Улан-Баторе состоялась беседа в узком кругу Садыра Жапарова и первой леди Айгуль Жапаровой с Хурэлсухом Ухнаа и его супругой Болорцэцэг Лувсандорж

Хурэлсух поблагодарил Садыра Жапарова за принятие приглашения посетить с визитом страну, отметив важность прямого диалога для развития взаимодействия Кыргызстана и Монголии.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил монгольскую сторону за теплый прием и поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха и монгольский народ с национальным праздником Наадам, отмечаемым в эти дни в стране.

источник: Middle Asian News

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