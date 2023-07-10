Байден мог бы закончить войну ценой Украины за пять минут, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт в Украине за пять минут, если бы Киев отказался от перешедших под контроль России территории, однако Киев не согласится на такой путь, заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Так он прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт в первые сутки своего президентства в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

«Одно лишь желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже на то, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, он имел это время в своем распоряжении, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты.

Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы бы не согласились».

Владимир Зеленский также сказал, что для Украины важно сохранение двухпартийной поддержки в США после выборов. Он отметил, что от отдельных политиков поступают «опасные сигналы» по сокращению помощи.

Дональд Трамп, который вновь намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, неоднократно заявлял, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Он при этом не раскрывал, как бы он это сделал. Трамп также заявлял, что за 10 минут сможет убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину.