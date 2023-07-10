экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае шесть человек убиты при нападении на детский сад

CentralAsia (CA) -  Шесть человек погибли и один ранен в результате нападения с ножом на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Об этом «Би-би-си» сообщила полиция.

По данным правоохранительных органов, 25-летний мужчина по фамилии Ву был арестован. Агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря городского правительства уточняет, что нападение было совершено на детский сад в уезде Ляньцзян, в числе жертв — один учитель, двое родителей и трое учеников.

Полиция назвала произошедшее случаем «преднамеренного нападения», мужчину задержали через 20 минут после атаки. Weibo сообщает, что имя нападавшего — Ву Муцзе, а инцидент все еще находится в стадии расследования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com