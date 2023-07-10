Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» перебросили под Бахмут

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Спецназ «Ахмат» под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировался на «сложное» бахмутское направление, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, такая «рокировка» говорит о доверии российского Генштаба и высокой боеспособности подразделения.

Он также опубликовал видео, на котором Алаудинов возвращается из населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом). «Как видите, даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно. Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле», — написал он.

Об активизации боев на бахмутском направлении российские власти и Минобороны РФ сообщают с начала июня, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о контрнаступлении ВСУ.

Клещеевка — село к юго-западу от Артемовска. О его взятии 19 января сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Спустя день штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что село находится под контролем российских военных.