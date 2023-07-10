Конкурс «Мисс Нидерланды» впервые выиграла трансгендерная женщина. Фото

Рикки Колле

CentralAsia (CA) - Титул «Мисс Нидерланды» впервые получила трансгендерная участница — конкурс 2023 года выиграла 22-летняя Рикки Колле, сообщает AD.

«Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса», — заявили члены жюри. Теперь Колле будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в декабре в Сальвадоре.

По данным Le Figaro, в 2018 году Рикки Колле также принимала участие в национальном шоу «Следующая топ-модель» и прошла в финал. На ее соцсети подписано более 25 тысяч человек.

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Колле — не первая трансгендерная женщина, одержавшая победу на национальном конкурсе красоты. Первой это сделала Анхела Понсе, получившая титул «Мисс Испания 2018». Она также была первой трансгендерной женщиной, претендующей на титул «Мисс Вселенная», но не вышла в финал.