Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана с 87,5%

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеждает на президентских выборах. По предварительным данным ЦИК, за него подали голоса 87,05% участников голосования. Явка избирателей составила 79,8%, сообщают местные СМИ. Мирзиёев выдвигался от либерально-демократической партии и «Национального возрождения».

Согласно данным ЦИК, на втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова (4,43%), на третьем — председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов (4,02%), на четвертом — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).

Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев объявил Шавката Мирзиёева, за которого проголосовало 13 млн 625 тыс. 55 человек, избранным президентом.

«Выборы прошли на основе международных норм и стандартов и национального избирательного законодательства, в полном соответствии с такими демократическими принципами, как открытость, прозрачность, свобода и справедливость, и в приподнятом настроении», — заявил он.

В соответствии со статьей 35 закона «О выборах президента Республики Узбекистан», это дает право считать Мирзиеева избранным главой государства.

Досрочные выборы в Узбекистане объявили после проведения референдума о поправках в Конституцию, которые продлили срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно изменениям, Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на пост президента. В случае победы на будущих выборах сможет руководить Узбекистаном до 2037 года. До референдума его мандат истекал в 2026 году.

Для проведения выборов президента Узбекистана были открыты почти 10,8 тыс. избирательных участков, 56 — за рубежом, в 39 странах.

Напомним, на выборах 4 декабря 2016 года Шавкат Мирзиёев победил с 87,73% голосов, 24 октября 2021 года — 80,12%.