В Узбекистане ожидается 45-градусная жара

CentralAsia (UZ) - Большую часть недели погода по территории Узбекистана будет определяться развитием высотного барического гребня и выносом жаркого воздуха с районов Ирана, сообщил «Узгидромет».

Температура воздуха будет повышаться, пик жаркой погоды по большей части территории придётся на середину недели. В дневные часы 12−13 июля температура воздуха будет повышаться до +40…+42 градусов Цельсия, по югу и пустынной зоне местами — до +43…+45.

По Каракалпакстану и Хорезмской области северу самая высокая температура — +43…+45 градусов ожидается 11−12 июля.

Сильная жара будет непродолжительной, отметили в Узгидромете. 13 июля по северо-западным районам Узбекистана, 14 июля — по всей территории страны южные потоки в атмосфере сменятся на западные, и температура воздуха понизится до +33…+38 градусов, по югу — до 40. Такой температурный фон сохранится и в выходные дни.

По всей территории Узбекистана на этой неделе ожидается преобладание сухой малооблачной погоды. 10−12 по северу и пустынной зоне, 13−14 — местами по стране ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте до конца рабочей недели будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно слабый, 14 июля возможно усиление до 10−12 м/с. Температура в понедельник днём будет в пределах +37…+39 градусов, к 12−13 июля постепенно повысится до +39…+42, 14 июля снова понизится до +36…+38 градусов.