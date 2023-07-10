У Канарских островов пропали 300 мигрантов: их спасли и доставили в итальянский порт

CentralAsia (CA) - Около 300 человек спасены в центральном Средиземноморье. Каталонская НПО Open Arms с согласия итальянских властей доставила их в порт Бриндизи, к юго-востоку от Бари сообщает Еuronews.

Мигранты из Эритреи, Египта, Эфиопии, Бенина, Кот-д'Ивуара и Камеруна следовали в Европу на 6 разных лодках до того, как их обнаружил экипаж Open Arms. Путь до Бриндизи занял 3 дня.

На борту гуманитарного судна в Италию прибыли 90 несовершеннолетних, большинство из них – без сопровождения взрослых. По словам префекта, их состояние не вызывает беспокойства.

По данным НПО, с начала года в море ежедневно тонут более 10 человек в попытке добраться до Европы.