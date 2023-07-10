Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле на границе. Минобороны Армении назвало это дезинформацией

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CentralAsia (CA) - Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстрелах позиций сил республики на границе с Арменией и в Карабахе.

«С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Зяркенд Басаркечярского района, а также Карчеван Агарагского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Бязирхана, Демирчидам Кельбаджарского района и Килит Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики», - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в минувшую субботу вечером члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Кельбаджарского районов.

«Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были приняты ответные меры», - отметили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что принадлежащие ВС Армении квадрокоптеры предприняли попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в Нахичевани и Лачинском районе, а квадрокоптер армянских НВФ - над позициями азербайджанских сил в селе Тагаверд Ходжаведского района.

«В результате принятых неотложных мер деятельность квадрокоптеров была пресечена», - отмечается в сообщении. Подразделения азербайджанских ВС также «пресекли попытки расширения армянскими НВФ с привлечением инженерной техники путей снабжения в различных направлениях, рытья окопов, подготовки укрытий, а также установки камер наблюдения на боевых позициях».

Министерство обороны Армении назвало дезинформацией распространенное азербайджанской стороной сообщение об обстреле позиций на границе двух стран.

«Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении в ночь с 8 на 9 июля открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-восточной части границы, является очередной дезинформацией», - говорится в сообщении на сайте армянского военного ведомства.