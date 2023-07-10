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За неделю украинские войска продвинулись более чем на километр под Мелитополем и Бердянском, — Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинские войска за минувшую неделю продвинулись более чем на километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях, освободив больше 10 квадратных километров земли. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

В целом с начала наступления на южном направлении в начале июня было освобождено 169 квадратных километров, а общее продвижение по этим направлениям составляет 8,6 километров.

Войска РФ наступают на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях.

На Бахмутском направлении за неделю ВСУ освободили 4 кв. км, а общая освобожденная площадь составляет 24 кв. км.

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