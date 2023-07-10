В Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

CentralAsia (CA) - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране начали строить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, передает «Страна.ua».

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», - сказал Камышин.

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что компания рассчитывает начать производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

О планах построить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине заявил посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года. Площадь завода в Киевской области должна составить более 30 тыс. кв. м, на нем будут работать 300 украинских инженеров и техников. Место для строительства центра Bayraktar в Украине было согласовано в феврале этого года.