Кремль сообщил о встрече Путина с Пригожиным и ЧВК «Вагнер» 29 июня

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», включая основателя компании Евгения Пригожина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Он [Путин] пригласил на нее 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», — сказал Песков.

Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства. «Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего», — сообщил представитель Кремля, добавив, что те выразили готовность «продолжать сражаться за родину».

О встрече Путина с Пригожиным ранее писала французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке.

По данным издания, Пригожина вызвали в Кремль 1 июля, где он встречался с Путиным, а также с директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

27 июня из Минска, по данным сервиса Flightradar24, вылетели два самолета, которые связывают с Пригожиным: один направился в сторону Москвы, другой — к Санкт-Петербургу. В столицу направился самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Российские власти расценили это как вооруженный мятеж. Ситуация разрядилась после переговоров при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко вечером 24 июня. Евгений Пригожин договорился с российскими властями о том, что он «уйдет» в Белоруссию. Лукашенко 6 июля заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» находится не в его стране, а в Санкт-Петербурге. В Кремле в ответ сообщили, что не следят за перемещениями Пригожина, но напомнили, что его уход в Белоруссию был одним из условий отказа от объявленного им «марша справедливости».