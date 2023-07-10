Казахстан и Узбекистан полностью завершили демаркацию госграницы

Иллюстративное фото.

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Узбекистан успешно завершили демаркацию государственных границ. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Tengrinews.kz.

«Договор был подписан 2 декабря 2022 года в Ташкенте главами двух государств и ратифицирован парламентами обеих стран. Вступление в силу данного договора означает полное завершение 19-летнего процесса демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном. Граница протяженностью 2357 километров обозначена 1 301 пограничным знаком и отражена одним демаркационным документом объемом более восьми тысяч страниц», - сказал Смадияров.

В 2022 году Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации государственной границы.

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