В Индии из-за ливней погибли 22 человека. Видео

CentralAsia (CA) - На севере Индии в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибло более 22 человек, сообщает Reuters.

Школы в столице страны Нью-Дели закрыли после сильных дождей, обрушившихся в выходные, а власти гималайских штатов Химачал-Прадеш и Уттаракханд попросили людей не выходить из своих домов без необходимости. Сообщается по меньшей мере о 22 погибших в северных штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Джамму и Кашмир и Пенджаб.

#Punjab: The vehicles of officers of PPA Phillaur stuck in rain water, jawans trying to pull these to safety.



(Video credit: Sources)#PunjabRains pic.twitter.com/lEsIpWhRSk — TOI Cities (@TOICitiesNews) July 10, 2023

В Химачал-Прадеш внезапные наводнения в выходные обрушили мост и смыли несколько хижин. Власти использовали вертолёты для спасения людей, застрявших на дорогах и мостах из-за дождя. Улицы по всему северному штату, включая Пенджаб, Дели и Уттаракханд, затопило.

В некоторых районах специалисты использовали резиновые плоты, чтобы спасти людей, оставшихся в домах.

«Пожалуйста, оставайтесь в своих домах, потому что в ближайшие 24 часа снова ожидаются сильные дожди», – сказал главный министр штата Химачал-Прадеш Сухвиндер Сингх Суху.

Во многих районах штата Химачал-Прадеш за один день в выходные выпала месячная норма осадков, сообщил высокопоставленный сотрудник метеорологического департамента. По информации метеорологического департамента, в Дели, Пенджабе и Химачал-Прадеше выпало на 112%, 100% и 70% больше осадков, чем в среднем за весь сезон дождей, который начался 1 июня.