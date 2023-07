В Индии из-за ливней погибли 22 человека. Видео

CentralAsia (CA) - На севере Индии в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибло более 22 человек, сообщает Reuters.

Школы в столице страны Нью-Дели закрыли после сильных дождей, обрушившихся в выходные, а власти гималайских штатов Химачал-Прадеш и Уттаракханд попросили людей не выходить из своих домов без необходимости. Сообщается по меньшей мере о 22 погибших в северных штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Джамму и Кашмир и Пенджаб.

