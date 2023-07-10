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Украинские войска заняли основные высоты и держат Бахмут под огневым контролем, - Минобороны Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат под огневым контролем город-крепость, сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр в Telegram.

«В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу.

Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута», - написала она.

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