Украинские войска заняли основные высоты и держат Бахмут под огневым контролем, - Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - Силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат под огневым контролем город-крепость, сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр в Telegram.

«В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу.

Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута», - написала она.