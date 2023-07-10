Минобороны России назвало число привлеченных Украиной «иностранных наемников»

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CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий в Украине для участия в боевых действия на стороне Киева было привлечено свыше 11 675 иностранных «наемников» из 84 государств, сообщили в Минобороны России.

Наибольший приток «наемников» для участия в конфликте на стороне ВСУ наблюдался в марте-апреле 2022 года, но позже, «после первых понесенных потерь», эта динамика резко сократилась, утверждают в министерстве.

«Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более чел.), Грузии (свыше 800 чел.), Великобритании и Румынии (по 700 и более чел.), Хорватии (более 300 чел.), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более чел.)», – говорится в сообщении.

По состоянию на 30 июня подтверждено уничтожение 4845 «иностранных наемников», еще 4,8 тыс. сбежали с территории Украины, заявляют в Минобороны.

«Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников», - говорится в сообщении.

Там добавили, что «из-за высоких потерь личного состава» Киев в последний месяц начал «вербовку наемников» в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и на подконтрольных Вашингтону районах Сирии. Кроме того, «активизирована вербовочная деятельность» в США и Канаде, указывают в министерстве