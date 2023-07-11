Зеленский и Байден проведут переговоры в Вильнюсе
- Азия и мир, политика
- 8:47, 11 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден проведут двустороннюю встречу в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Би-би-си.
В Вильнюсе у Байдена также запланирована встреча один на один с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
За последние несколько месяцев Байден и Зеленский провели несколько встреч. Первый после начала войны зарубежный визит украинский президент совершил в Вашингтон в декабре прошлого года.
В конце февраля Байден неожиданно приехал в Киев, где объявил об очередном пакете помощи Украине. Последняя личная встреча двух президентов состоялась в мае на саммите «Большой семерки» в Хиросиме.
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