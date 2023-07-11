Зеленский и Байден проведут переговоры в Вильнюсе

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден проведут двустороннюю встречу в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Би-би-си.

В Вильнюсе у Байдена также запланирована встреча один на один с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

За последние несколько месяцев Байден и Зеленский провели несколько встреч. Первый после начала войны зарубежный визит украинский президент совершил в Вашингтон в декабре прошлого года.

В конце февраля Байден неожиданно приехал в Киев, где объявил об очередном пакете помощи Украине. Последняя личная встреча двух президентов состоялась в мае на саммите «Большой семерки» в Хиросиме.