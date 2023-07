Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился подержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщил глава альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким лидером, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

Столтенберг сообщил, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в НАТО и обеспечить ратификацию.

«Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее», - написал Столтенберг.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba