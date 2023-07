Решение Путина встретиться с Пригожиным противоречит прежней риторике Кремля о нем, - ISW

CentralAsia (CA) - Решение Путина встретиться с Пригожиным противоречит прежней риторике Кремля о Пригожине и его роли в частной военной компании «Вагнера» (ЧВК), пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в оценке российской наступательной кампании по состоянию на 19:00 по восточному времени 10 июля 2023 года.

Представители Кремля и западной разведки сообщили, что президент России Владимир Путин встретился с финансистом группы Вагнера Евгением Пригожиным 29 июня (и/или 1 июля) после вооруженного мятежа Вагнера 24 июня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин встречался с Пригожиным и всеми командирами «Вагнера» (35 человек всего) на трехчасовой встрече в Кремле. Песков утверждал, что Путин дал оценку действиям Вагнера во время «специальной военной операции», дал свою оценку вооруженному мятежу и выслушал объяснения командиров. Путин также, как сообщается, предложил командирам «Вагнера» «дополнительные варианты трудоустройства», в то время как командиры «Вагнера» заверили Путина, что они являются верными сторонниками и солдатами государства и Путина. Песков отказался отвечать на вопрос о том, присутствовали ли на встрече представители Министерства обороны России. Французское издание Liberation ранее сообщило 7 июля со ссылкой на представителей западных спецслужб, что высшее командование Пригожина и Вагнера встретилось с Путиным, главой Российской национальной гвардии (Росгвардии) Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 1 июля. Неясно, имеет ли Liberation в виду заявленную встречу 29 июня или дополнительную встречу в Кремле.

«Решение Путина встретиться с Пригожиным противоречит прежней риторике Кремля о Пригожине и его роли в частной военной компании «Вагнера» (ЧВК). 29 июня Песков заявил, что у него нет информации о местонахождении Пригожина. Путин также заявил в своей речи 27 июня, что «владелец Concord company» (компания Concord является материнской компанией кейтеринговой компании Пригожина) предоставлял услуги общественного питания для российской армии, в то время как российское государство полностью финансировало и снабжало силы «Вагнера». Путин явно имел в виду Пригожина в этом заявлении, учитывая, что Пригожин является владельцем компании Concord и ранее служил поставщиком провизии для Путина в попытке намеренно лишить Пригожина звания финансиста «Вагнера» и подорвать его роль в ЧВК «Вагнера». Встреча Путина с Пригожиным и последующее признание подрывают эти усилия и противоречат осуждению Путиным организаторов мятежа. Кремль, возможно, стремился придать огласке эту встречу, чтобы ответить на ряд вопросов, возникающих относительно способности Пригожина свободно передвигаться по России, не сталкиваясь с судебными исками», - пишут аналитики института.

Связанный с Кремлем военный корреспондент охарактеризовал встречу Путина и Пригожина как попытку Кремля «мягко» заменить Пригожина и реструктурировать «Вагнер».

Публичное возвращение Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина, вероятно, являются частью более широких усилий Кремля изобразить себя полностью контролирующим ситуацию после мятежа «Вагнера», а также обратиться к тем, кто склонен к лояльности по отношению к Вагнеру и особенно к самому Пригожину. Министерство обороны опубликовало видеозапись Герасимова в тот же день, когда Кремль признал состоявшуюся 29 июня встречу Путина с Пригожиным, что, вероятно, сигнализирует об отклонении, по крайней мере официально, призыва повстанцев заменить высшее российское военное руководство, пишет институт.

Известный российский военный блогер утверждал, что выступления Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу в СМИ показывают, что перестановок в командовании не будет, и заметил, что Путин никогда не увольняет людей под внешним давлением.

Основные выводы института:

Украинские официальные лица заявили 10 июля, что украинские силы осуществляют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи (ГЛОК) вокруг города.

10 июля украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

Первое публичное выступление начальника Генерального штаба России и командующего театром военных действий генерала армии Валерия Герасимова после восстания «Вагнера» подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что он, скорее всего, сохранит свою официальную должность в российских вооруженных силах.

Неясно, побудят ли какие-либо соглашения между Кремлем и Пригожиным значительное число сотрудников «Вагнера» согласиться подписать контракты с Министерством обороны.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ «Ахмат» был переброшен на бахмутское направление, но местный украинский командир отрицал, что сталкивался с чеченскими силами, предполагая, что эти чеченские элементы не вносят существенного вклада на передовой в российские операции в Украине.

Российские и украинские войска провели наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и в бахмутском направлении.

Российские войска провели наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

10 июля украинские войска провели контрнаступательную операцию к югу от Орехова на западе Запорожской области.

Российские войска продолжают нести значительные потери на поле боя.