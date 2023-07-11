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Айдар Абилдабеков возглавил Комитет торговли Министерства торговли и интеграции Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Айдар Абилдабеков возглавил Комитет торговли Министерства торговли и интеграции.

Абилдабеков 1970 года рождения.

Окончил Қарагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Финансы и кредит» (квалификация экономист).

Начал трудовую деятельность в 1996-1998 годах в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

В период с 1998 по 2009 годы работал в таможенных органах РК.

С 2009 по 2022 годы работал в органах статистики РК: начальником управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника Департамента статистики по городу Алматы, возглавлял департаменты статистики по Южно-Казахстанской области, по Туркестанской области и по городу Алматы.

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