Власти Ташкента отчитались по ремонту дорог с начала года
- Узбекистан, общество
- 11:03, 11 июля 2023
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CentralAsia (UZ) - С начала года Специализированным управлением по эксплуатации, содержанию и ремонту центральных улиц города Ташкента произведен капитальный ремонт 1 285 кв. м и текущий ремонт 46 тыс. 627 кв. м дорог столицы.
Как сообщает акимиат Ташкента, в разрезе районов проведен текущий ремонт 144 тыс. 485 кв. м дорог.
На внутренних улицах уложено 1 млн 299 тыс. 371 кв. м асфальта.
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