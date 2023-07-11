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Власти Ташкента отчитались по ремонту дорог с начала года

CentralAsia (UZ) -  С начала года Специализированным управлением по эксплуатации, содержанию и ремонту центральных улиц города Ташкента произведен капитальный ремонт 1 285 кв. м и текущий ремонт 46 тыс. 627 кв. м дорог столицы.

Как сообщает акимиат Ташкента, в разрезе районов проведен текущий ремонт 144 тыс. 485 кв. м дорог.

На внутренних улицах уложено 1 млн 299 тыс. 371 кв. м асфальта.

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