В МВД Казахстана обсудили сотрудничество с Таджикистаном в правоохранительной сфере

CentralAsia (KZ) - Посол Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода 10 июля встретился с заместителем министра внутренних дел Казахстана Кайратом Сунтаевым. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Таджикистана в Казахстане.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы таджикистанско-казахстанских отношений в правоохранительной сфере, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения