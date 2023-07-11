В России вступило в силу решение об ограничении водительских прав тем, кто игнорирует повестки в военкомат

CentralAsia (CA) - Сегодня, 11 июля, в России вступает в силу приказ Министерства внутренних дел РФ от 21.06.2023 №426 «Об утверждении Порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица».

Решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы ГИБДД.

Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ. Призвать планировалось 300 тыс. человек, а под мобилизацию подпадают те, кто уже отслужил в армии, имеет боевой опыт и определённые военно-учётные специальности. Однако пункт № 7 указа о мобилизации, предписывающий количество мобилизуемых, является засекреченным. 31 октября было объявлено о завершении мобилизации РФ.