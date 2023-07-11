КНБ задержал в Алматы 5 участников ОПГ, у них нашли оружие и наркотики

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы 24 июня оперативники Комитета национальной безопасности Казахстана вместе с подразделением спецназначения провели задержание участников ОПГ, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе спецоперации КНБ задержал 5 активных участников ОПГ. У них изъяли автомат «Калашникова», пистолет «Макарова», боевую гранату, «обрез» гладкоствольного ружья и наркотики синтетического происхождения.

Задержанные подозреваются в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Трое подозреваемых содержатся под стражей, а в отношении остальных проводятся необходимые следственные действия.

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