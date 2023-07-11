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Подросток умер от укуса клеща в Туркестанской области Казахстана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Туркестанской области от укуса клеща скончался 15-летний подросток, передаёт «Хабар 24».

На брифинге санврачи сообщили, что житель Сауранского района после укуса зараженного клеща за медицинской помощью не обращался. Сейчас у 48 пациентов подозрение на заболевание, у 9 этот диагноз подтверждён. Под медицинское наблюдение взяты все, кто контактировал с больными.

Последние случаи заражения были выявлены в 6 районах области и в городе Туркестане. По данным специалистов, несмотря на постоянную обработку, полностью искоренить клещей невозможно.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Бахтыораз Елемесов сообщил, что с начала года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек. К сожалению, из-за несвоевременного обращения пациента за медицинской помощью 1 мальчик-подросток скончался, несмотря на проведенные лечебные мероприятия.

  • При укусе клеща необходимо срочно обратиться в травматологический пункт, где его снимут, а место укуса осмотрят и обработают.
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