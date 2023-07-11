Июнь 2023 года в Ташкенте стал самым жарким за всю историю наблюдений

CentralAsia (UZ) - Начало лета текущего года выдалось очень жарким. Жара началась с самого начала месяца и сохранялась почти до конца второй декады. Средняя температура воздуха в этот период по территории Узбекистана была на 3-5° выше среднемноголетних значений. Об этом говорится в обзоре специалистов Узгидромета.

По их данным, в самые жаркие дни первой и второй декад воздух прогревался до 39-42°, по крайнему югу республики до 43-45°.

«Сами по себе такие значения температуры в июне не являются чем-то исключительным. Абсолютный максимум температуры для июня за все годы метеорологических наблюдений составляет 42-44°, по пустынной зоне и югу 45-48°. А вот такой продолжительный период с температурой значительно выше нормы в начале лета наблюдается в Узбекистане довольно редко», – говорится в сообщении.

В третьей декаде июня на территорию Узбекистана осуществилась серия вторжений прохладного воздуха с Кавказа, которая понизила температурный фон. Средняя температура третьей декады по большей части территории была на 1-2° ниже, местами около нормы.

Дневная температура воздуха в этот период понижалась до 33-38°, а в середине декады до 28-30°. Даже по крайним южным районам жара ослабела до 35-37°.

В целом июль оказался на 2-3° выше нормы, по северу около нормы.

В Ташкенте самая высокая температура нынешнего июня составила 40,5°, максимальная температура дважды превышала 40°.

Самая высокая температура июня (абсолютный максимум температуры) за все годы наблюдений в Ташкенте составляет 43,0°. В июне 2021 года, который до нынешнего года занимал первое место в ряду самых жарких, максимальная температура в Ташкенте повышалась до 42,6°.

Из-за продолжительного периода жаркой погоды, июнь 2023 года в Ташкенте стал самым жарким за всю историю наблюдений, опередив июнь 2021 года. Средняя температура июня 2023 года оказалась на 0,4° выше, чем в июне 2021 года.

Июнь 2023 года оказался на первом месте в рейтинге самых теплых июней по большей части территории Узбекистана. Еще одной особенностью июня 2023 года было то, что по территории Каракалпакстана, Хорезмской области и северу Навоийской области он оказался относительно нежарким. Этот регион, особенно в последние годы, в летние месяцы прогревался довольно сильно.

Однако, в этом году на северо-западные районы республики неоднократно проникал относительно прохладный воздух с районов России, и температурный фон удерживался в оптимальных пределах, лишь в отдельные дни, местами повышаясь до 40-41° (1-3 дня).

«Июнь 2023 года, кроме необычного температурного режима, отличался экстремальной сухостью по большей части территории республики. За месяц количество осадков не превышало 0-30% от месячной нормы июня» – заключили синоптики.