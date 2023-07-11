Россия атаковала Киев беспилотниками «Шахед», - горадминистрация

CentralAsia (CA) - Российские военные второй раз в этом месяце атаковали Киев с воздуха, сообщает Киевская городская военная администрация.

Предварительно, как и в начале июля, применены барражирующие боеприпасы Shahed.

«Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ. Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины», - говорится в сообщении.

В свою очередь МВД Украины сообщает, что спасатели Фастовского и Обуховского районов ликвидировали последствия падения обломков российских БПЛА в ночь на 11 июля.

Информация о пострадавших не поступала.

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