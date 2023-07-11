Россия атаковала Киев беспилотниками «Шахед», - горадминистрация
- Азия и мир, политика
- 12:20, 11 июля 2023
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- Обновлено: 12:22, 11 июля 2023
CentralAsia (CA) - Российские военные второй раз в этом месяце атаковали Киев с воздуха, сообщает Киевская городская военная администрация.
Предварительно, как и в начале июля, применены барражирующие боеприпасы Shahed.
«Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ. Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины», - говорится в сообщении.
В свою очередь МВД Украины сообщает, что спасатели Фастовского и Обуховского районов ликвидировали последствия падения обломков российских БПЛА в ночь на 11 июля.
Информация о пострадавших не поступала.
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