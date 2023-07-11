Президент Литвы призвал НАТО к созданию постоянных военных баз у границ России

Президент Литвы Гитанас Науседа

CentralAsia (CA) - НАТО следует отказаться от ограничений в размещении военных баз в странах на восточном фланге альянса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью The Times. Страна в этом году принимает саммит альянса.

«Поскольку Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии — и у нас есть все доказательства, что это происходит, — мы должны наконец объявить этот основополагающий акт Россия — НАТО мертвым», — сказал Науседа.

В акте, который был подписан в 1997 году, говорится: «НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Кроме того, в документе сказано, что блок и страна не рассматривают друг друга как противников.

Науседа призвал западные страны быть сильными, поскольку это «лучшее средство сдерживания — нельзя показывать свой страх перед президентом России Владимиром Путиным, иначе тот получит «сигналы об уязвимости» Запада».

НАТО уже занялось укреплением своего восточного фланга: в прошлом году, после начала российской спецоперации, и отправило боевые группы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в дополнение к уже находившимся в странах Балтии и Польше. Как отмечает The Times, эти подразделения размещены на ротационной основе из-за акта Россия — НАТО.

Кремль, комментируя планы усиления альянса на востоке, отмечал, что тот создал в этом районе «мощный кулак». «НАТО как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В связи с этим Путин дал поручение усилить западный фланг, сообщал он.