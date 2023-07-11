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В Таджикистане снова ожидается пыльная буря

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане 14-15 июля из-за усиления юго-западного ветра (13-18 м/с, по южным районам порывом до 20-25 м/с) в Хатлонской и Согдийской областях, также в районах республиканского подчинения ожидается пыльная буря. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана со ссылкой на Агентство по гидрометеорологии страны.

В Душанбе, в южных и центральных районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и северных районах Согдийской области ожидается увеличение загрязнения воздуха за счет пылевых частиц размером 10 мкр (Рм-10) и 2,5 мкр (Рм-2,5).

КЧС страны просит население уделять особое внимание больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гипертонией.

Основной причиной пыльных бурь в Таджикистане является высохшее дно Аральского моря, Каракумская и Кызылкумская пустыни. В результате высыхания Аральского моря образовалась солончаковая пустыня площадью 5,5 млн га.

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