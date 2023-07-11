В Ашхабаде состоялась презентация новой книги Гурбангулы Бердымухамедова

- Туркменистан, общество
- 12:27, 11 июля 2023
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CentralAsia (TM) - Сегодня во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялась презентация новой книги Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова Ömrümiň manysynyň dowamaty. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения, передает TurkmenPortal.
В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты Меджлиса, руководители и представители ряда министерств и ведомств, общественных организаций, сферы культуры и искусства, почётные старейшины, студенческая молодёжь и СМИ.
Уникальная по своему содержанию и смыслу книга обобщает сведения о достижениях независимого нейтрального Туркменистана, содержит информацию о национальных духовно-нравственных ценностях туркменского народа, передающихся из поколения в поколение, а также мудрые мысли и размышления автора.
Книга состоит из нескольких глав, названия которых сами анонсируют своё глубокое содержание: Ömrümiň manysy – il-halkym, Hakydada orun alan pursatlar, Ýagşy adam ýatdan çykmaz, Watan – enäniň kalby, Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek ugrunda, Terbiýe – bagtyýarlygyň çeşmesi, Mertebeli ýaşaýşyň manysy и Ömrüňiz uzak bolsun!. Мастерское литературное изложение увлекает читателя в мир глубоких размышлений о славной эпохе, истории и культуре Туркменистана.
Новое издание отличается многообразием тем и характеров, богатством и ясностью языка, метафоричностью используемых крылатых выражений из народного творчества, мудростью изречений философов и выдающихся исторических личностей. Всё это приумножает ценность и значимость произведения, которое послужит ключом к пониманию богатого духовного мира туркмен.
Выступавшие подчёркивали огромное познавательное значение новой книги, в которой повествуется об историческом наследии нации, что свидетельствует о продолжении традиций предков.
В ходе презентации звучали стихи, состоялись выступления артистов и фольклорно-этнографических коллективов. Также была развернута выставка, отражающая богатое культурное наследие и творческие традиции туркменского народа. Центральными экспонатами выставки стали новый труд Гурбангулы Бердымухамедова, а также произведения его отца – Мяликгулы Бердымухамедова.
Яркие краски внесли воодушевлённые выступления артистов Главного Академического драматического театра имени Великого Сапармурата Туркменбаши.
Книга, выпущенная в свет Туркменской государственной издательской службой, выполнена на высоком полиграфическом уровне и снабжена красочными тематическими иллюстрациями.
Напомним, что в апреле прошлого года здесь же была представлена первая книга философско-литературного труда Гурбангулы Бердымухамедова Ömrümin manysy («Смысл моей жизни»).