В Ашхабаде состоялась презентация новой книги Гурбангулы Бердымухамедова

CentralAsia (TM) - Сегодня во Дворце мукамов Госу­дарственного культурного центра состоялась презентация новой книги Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова Ömrümiň manysynyň dowamaty. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения, передает TurkmenPortal.

В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты Меджлиса, руководители и представители ряда министерств и ведомств, общественных организаций, сферы культуры и искусства, почётные старейшины, студенческая молодёжь и СМИ.

Уникальная по своему содержанию и смыслу книга обобщает сведения о достижениях независимого нейт­рального Туркменистана, содержит информацию о национальных духовно-нравственных ценностях туркменского народа, передающихся из поколения в поколение, а также мудрые мысли и размышления автора.

Книга состоит из нескольких глав, названия которых сами анонсируют своё глубокое содержание: Ömrümiň manysy – il-halkym, Hakydada orun alan pursatlar, Ýagşy adam ýatdan çykmaz, Watan – enäniň kalby, Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek ugrunda, Terbiýe – bagtyýarlygyň çeşmesi, Mertebeli ýaşaýşyň manysy и Ömrüňiz uzak bolsun!. Мастерское литературное изложение увлекает читателя в мир глубоких размышлений о славной эпохе, истории и культуре Туркменистана.

Новое издание отличается многообразием тем и характеров, богатством и ясностью языка, метафоричностью используемых крылатых выражений из народного творчества, мудростью изречений философов и выдающихся исторических личностей. Всё это приумножает ценность и значимость произведения, которое послужит ключом к пониманию богатого духовного мира туркмен.

Выступавшие подчёркивали огромное познавательное значение новой книги, в которой повествуется об историческом наследии нации, что свидетельствует о продолжении традиций предков.

В ходе презентации звучали стихи, состоялись выступления артистов и фольклорно-этнографических коллективов. Также была развернута выставка, отражающая богатое культурное наследие и творческие традиции туркменского народа. Центральными экспонатами выставки стали новый труд Гурбангулы Бердымухамедова, а также произведения его отца – Мяликгулы Бердымухамедова.

Яркие краски внесли воодушевлённые выступления артистов Главного Академического драматического театра имени Великого Сапармурата Туркменбаши.

Книга, выпущенная в свет Турк­менской государственной издательской службой, выполнена на высоком полиграфическом уровне и снабжена красочными тематическими иллюстрациями.

Напомним, что в апреле прошлого года здесь же была представлена первая книга философско-литературного труда Гурбангулы Бердымухамедова Ömrümin manysy («Смысл моей жизни»).